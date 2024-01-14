Сложно. Сложно предсказывать поведение людей. Особенно когда они шибанутые на всю голову.Опять же, разные уровни мышления… вот смотритеВ США Демпартия пытается установить однопартийную систему, произвольно лишив мандатов около 120 конгрессменов от республиканцев и запретив им переизбрание.
Трудности Предсказамусов
Комментарии
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Житель Империи
Не тяните там с этим…
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13 час.
Мария Беликова
Окончательно загнили. Сколько лет живу на свете - столько загнивают. А наши как рвались туда - так и рвутся. Как это совместить? Назад мало кто возвращается.
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4 час.
ВМ
Владимир Моргунов
У нас, что ни блохер, то предсказатель. Ничего не сбывается, один хер продолжают блохерчить !!!
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7 мин.
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