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Мировое обозрение

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Вертолетные отряды против безэкипажных катеров

Вертолетные отряды против безэкипажных катеров

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-В Противник в лице украинских формирований регулярно пытается применять против российских кораблей и береговых объектов различные безэкипажные катера и подводные аппараты.

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