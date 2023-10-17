Вертолетные отряды против безэкипажных катеров

Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-В Противник в лице украинских формирований регулярно пытается применять против российских кораблей и береговых объектов различные безэкипажные катера и подводные аппараты.
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