Красноперка в нерестовый запрет

﻿﻿Стандартные условия: ловля рыбы спиннингом и с лодки запрещена. Берег, два крючка — все это не лишено стресса, ловля плотвы и леща на кормушки и поплавочные снасти тоже доставляет удовольствие, а если добавить хорошую наживку, то и вообще все спокойно.