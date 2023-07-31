Путин про арест КагарлицкогоПрезидент Владимир Путин прокомментировал сравнение 1937 и 2023 года в России в контексте громких арестов.
Путин про арест Кагарлицкого
Комментарии
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Александр Симаков
Навальному же не по морде надавали за оскорбление ветерана, а реальный срок добавили. Или он, по-Вашему, владеющий капиталом? И Пусек упекли на зону за пляски в церкви. Они вот точно нищебродки. И если Вы помните такого, Владислава Синицу - самый что ни есть нищебродный нищеброд, а пять лет за "базар" в соцсетях получил". И это ещё в мирном, 2019 году.
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11 час.
Дмитрий Бакланов
А ты капитал меряешь только цифрой на счете и бумагами на недвижку? Связи-знакомства значат очень много. Это и есть их главный капитал.
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8 час.
Александр Симаков
По-твоему, связи-знакомства - это капитал, и люди могут ими владеть? И сколькими же связями-знакомствами владеешь лично ты? Если связи-знакомства значат очень много, тогда почему людям, владеющим связями-знакомствами, нужно осторожно высказываться? Им же по-фигу, у них связи-знакомства, которые их главный капитал! Опять же, у Навального этих связей-знакомств выше крыши, по-твоему получается, что он - капиталист? P.S. Связи-знакомства - это не капитал, это коррупция. блат, кумовство. Цифрой на счёте капитал меряют все, не только я. И только ты думаешь, что капитал - это связи-знакомства. 😂
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4 час.
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