Путин про арест Кагарлицкого

Александр Симаков Навальному же не по морде надавали за оскорбление ветерана, а реальный срок добавили. Или он, по-Вашему, владеющий капиталом? И Пусек упекли на зону за пляски в церкви. Они вот точно нищебродки. И если Вы помните такого, Владислава Синицу - самый что ни есть нищебродный нищеброд, а пять лет за "базар" в соцсетях получил". И это ещё в мирном, 2019 году.

Дмитрий Бакланов А ты капитал меряешь только цифрой на счете и бумагами на недвижку? Связи-знакомства значат очень много. Это и есть их главный капитал.