Неспешный разговор

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Путин про арест Кагарлицкого

Путин про арест Кагарлицкого

Путин про арест КагарлицкогоПрезидент Владимир Путин прокомментировал сравнение 1937 и 2023 года в России в контексте громких арестов.

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Комментарии
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Александр Симаков
Навальному же не по морде надавали за оскорбление ветерана, а реальный срок добавили. Или он, по-Вашему, владеющий капиталом?  И Пусек упекли на зону за пляски в церкви. Они вот точно нищебродки.  И если Вы помните такого, Владислава Синицу - самый что ни есть нищебродный нищеброд, а пять лет за &quot;базар&quot; в соцсетях  получил&quot;. И это ещё в мирном, 2019 году.
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11 час.
Дмитрий Бакланов
А ты капитал меряешь только цифрой на счете и бумагами на недвижку? Связи-знакомства значат очень много. Это и есть их главный капитал.
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8 час.
Александр Симаков
По-твоему, связи-знакомства - это капитал, и люди могут ими владеть?  И сколькими же связями-знакомствами владеешь лично ты?  Если связи-знакомства значат очень много, тогда почему людям, владеющим связями-знакомствами, нужно осторожно высказываться?  Им же по-фигу, у них связи-знакомства, которые их главный  капитал!   Опять же, у Навального этих связей-знакомств выше крыши, по-твоему получается, что он - капиталист?  P.S. Связи-знакомства - это не капитал, это коррупция. блат, кумовство. Цифрой на счёте капитал меряют все, не только я. И только ты думаешь, что капитал - это связи-знакомства. 😂
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4 час.

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