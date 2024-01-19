Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Новосибирске

На территории одной из школ Новосибирска 12 января 2024 года избили 12-летнего школьника. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить по факту произошедшего уголовное дело.
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