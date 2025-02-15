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Царьград

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Mash: Zara, PullBear и Bershka возвращаются в Россию

Mash: Zara, PullBear и Bershka возвращаются в Россию

Стало известно с чем Zara, PullBear и Bershka и другие бренды, ушедшие после начала СВО, связывают свое возвращение в Россию.

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