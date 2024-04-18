Полянский прокомментировал блокирование США резолюции по Палестине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что объяснения США причин блокирования в Совете Безопасности ООН резолюции по членству Палестины во всемирной организации являются жалкими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии