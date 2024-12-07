Царьград Коллаж Царьграда Десять лет назад в глубинку Саратовской области были приглашены 200 семей курдов-беженцев.
"Диаспора всё решает": Курды разоряют русских фермеров — снова дошло до Бастрыкина
Комментарии
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серый777 котов
таких идиётов просто не мерено- особено когда в правительстве страны были холы!Курды- эт о такие же как и цыгане . только бешавшие из турцию на кавказ и далее . от куда их грузиы просто гнали . за ту же грязь и наголось!Так что если этнически посмотреть - курдистан которые они продали много веков назад - такой цыганестад
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sorsw
Запустили козлов в огород...
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Валерий Светлый
В России безвластие
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