Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Диаспора всё решает": Курды разоряют русских фермеров — снова дошло до Бастрыкина

"Диаспора всё решает": Курды разоряют русских фермеров — снова дошло до Бастрыкина

Царьград Коллаж Царьграда Десять лет назад в глубинку Саратовской области были приглашены 200 семей курдов-беженцев.

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Комментарии
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серый777 котов
таких идиётов просто не мерено- особено когда в правительстве страны были холы!Курды- эт о такие же как и цыгане . только бешавшие из турцию на кавказ и далее . от куда их  грузиы просто гнали . за ту же грязь и наголось!Так что если этнически посмотреть - курдистан которые они продали много веков назад - такой цыганестад
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6 мин.
sorsw
Запустили козлов в огород...
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4 мин.
Валерий Светлый
В России безвластие
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2 мин.

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