"Диаспора всё решает": Курды разоряют русских фермеров — снова дошло до Бастрыкина

серый777 котов

таких идиётов просто не мерено- особено когда в правительстве страны были холы!Курды- эт о такие же как и цыгане . только бешавшие из турцию на кавказ и далее . от куда их грузиы просто гнали . за ту же грязь и наголось!Так что если этнически посмотреть - курдистан которые они продали много веков назад - такой цыганестад