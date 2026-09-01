Русская весна
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Русская весна

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Адская ночь в Киеве: нанесён удар кассетными ракетами (ВИДЕО)

Адская ночь в Киеве: нанесён удар кассетными ракетами (ВИДЕО)

Армия России ночью провела массированную атаку по объектам врага в столице Украины — Киеве. «Калибры», «Искандеры», «Цирконы» и реактивные «Герани» атаковали одновременно.

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