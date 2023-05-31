Смехотерапия

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Пора сажать картошку!

Пора сажать картошку!

  (у кого в семье есть огородники – тот поймёт)15 апреля- Алло, Светонька, привет!- Привет, мамуль. Как там у вас в деревне? Всё нормально?- Да чо нормально? Ничо не нормально! Когда приедете уже?  - Ты чего пугаешь? Что стряслось, мам?- Ничего.

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