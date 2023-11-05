Противостояния Восток – Запад закончилось, его заменил конфликт Север – Юг

На фоне сложных миграционных процессов Европе нужно приготовиться к неизбежным потрясениям. Такого мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар, который 5 ноября опубликовал свои умозаключения у себя в Telegram-канале.
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