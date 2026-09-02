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Прогнозируется рост числа больных диабетом 1 типа на 30% к 2050 году: причины и факторы

Диабет 1 типа отличается от диабета 2 типа по нескольким ключевым аспектам. Во-первых, при диабете 1 типа необходимы инъекции инсулина для поддержания жизни.

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