Военное обозрение

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«Бюро 1440»: Россия запустила в космос первых конкурентов Starlink

«Бюро 1440»: Россия запустила в космос первых конкурентов Starlink

Сборка первых спутников миссии «Рассвет» на космодроме «Восточный». Источник – «Бюро 1440» Сигнал – просто космос Наличие наземных терминалов Starlink позволило националистам на Украине решить сразу несколько задач.

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