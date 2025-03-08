Какие 9 сладостей разрешено есть православным в Великий пост Алёна ЮрьеваВеликий пост считается самым строгим в году, и во время него верующие отказываются от продуктов животного происхождения, включая многие привычные десерты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии