Блинкен сообщил Зеленскому, что новый пакет вооружений прибывает и изменит ситуацию

Прибывший в Киев с необъявленным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вооружение из недавно одобренного Вашингтоном пакета уже прибывает, причем будет направлено еще больше и это якобы «изменит ситуацию».