Блинкен сообщил Зеленскому, что новый пакет вооружений прибывает и изменит ситуацию

Прибывший в Киев с необъявленным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вооружение из недавно одобренного Вашингтоном пакета уже прибывает, причем будет направлено еще больше и это якобы «изменит ситуацию».
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