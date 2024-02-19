Mazda CX-5 третьего поколения: чего ждать от нового конкурента Toyota RAV4 и Kia Sportage

Несмотря на слухи о том, что Mazda собирается отказаться от выпуска своего бестселлера CX-5, японский автопроизводитель, очевидно, не намерен идти на такой нелогичный шаг даже несмотря на уже сформированный модельный ряд в сегменте SUV на ближайшие годы.
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