Mazda CX-5 третьего поколения: чего ждать от нового конкурента Toyota RAV4 и Kia Sportage

Несмотря на слухи о том, что Mazda собирается отказаться от выпуска своего бестселлера CX-5, японский автопроизводитель, очевидно, не намерен идти на такой нелогичный шаг даже несмотря на уже сформированный модельный ряд в сегменте SUV на ближайшие годы.