«В команде Бастрыкина новый слон!» Долгожданный удар по мигрантам — Путин начал тотальный разгром диаспор?

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Комментарии
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светлана иноземцева
Господи да когда же это будет на самом деле?!В своей стране,городе боимся детей выпускать на улицу и женщины уже боятся вечером выходить!Позор !
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7 час.
Ирина Попкова
Зачем выдавать гражданство всем подряд. Приехал работать, работай по временной визе на 3 месяца. Через 3 месяца визу продлеваешь на основании документов, что трудоустроен. При желании навести порядок в миграционной сфере можно, желания не наблюдается.
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6 час.
Ирина Трифонова
Только визовый режим. Все остальное  уже не проможет
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5 час.
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