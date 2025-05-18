«В команде Бастрыкина новый слон!» Долгожданный удар по мигрантам — Путин начал тотальный разгром диаспор?

светлана иноземцева Господи да когда же это будет на самом деле?!В своей стране,городе боимся детей выпускать на улицу и женщины уже боятся вечером выходить!Позор !

Ирина Попкова Зачем выдавать гражданство всем подряд. Приехал работать, работай по временной визе на 3 месяца. Через 3 месяца визу продлеваешь на основании документов, что трудоустроен. При желании навести порядок в миграционной сфере можно, желания не наблюдается.