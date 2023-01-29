Шольц пообещал не усугублять конфликт с РФ и исключил поставки истребителей Киеву

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц дал обещание не увеличивать накал противостояния с Российской Федерацией и выступил с утверждением о том, что о передаче киевскому режиму боевых самолётов не может вестись никаких разговоров.
Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц дал обещание не увеличивать накал противостояния с Российской Федерацией и выступил с утверждением о том, что о передаче киевскому режиму боевых самолётов не может вестись никаких разговоров.
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