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Шольц пообещал не усугублять конфликт с РФ и исключил поставки истребителей Киеву

Шольц пообещал не усугублять конфликт с РФ и исключил поставки истребителей Киеву

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц дал обещание не увеличивать накал противостояния с Российской Федерацией и выступил с утверждением о том, что о передаче киевскому режиму боевых самолётов не может вестись никаких разговоров.

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