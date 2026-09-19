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Аргументы и Факты

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Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» при сотрудничестве с партией «Альтернатива для Германии».

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