Ярослав Нилов прокомментировал законопроект о лишении прав за управление авто со скрытым номером

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем telegram-канале рассказал о внесении в ГД очередного законопроекта, предусматривающего серьезное ужесточение ответственности для водителей за управление транспортным средством без номеров или с нечитаемыми номерами.