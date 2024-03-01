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Фильм “Супермен: Наследие” лишился подзаголовка; Джеймс Ганн показал логоти...

Фильм “Супермен: Наследие” лишился подзаголовка; Джеймс Ганн показал логоти...

Фильм “Супермен: Наследие” лишился подзаголовка; Джеймс Ганн показал логотип СуперменаСегодня Джеймс Ганн, режиссер фильма Супермен: Наследие объявил о том, что принял решение убрать подзаголовок из названия фильма – теперь фильм называется просто Супермен.

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