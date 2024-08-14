Военный инновационный технополис «ЭРА» провел ряд знаковых мероприятий научно-деловой программы на форуме «Армия-2024»

Специалисты обсудили актуальные вопросы в области искусственного интеллекта, развития технологий производства радиоэлектронных, оптических и оптико-электронных систем двойного назначения, а также апробации перспективных разработок и технических решений двойного назначения.
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