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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов о выборах главы ФЛГР: «Вяльбе высказалась правильно, что через год будет конференция, на которой все и решится. На этом надо закончить обсуждения»

Дмитрий Губерниев хочет принять участие в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году.

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