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"Это информационный терроризм": политолог – про слова Сикорского об угрозах США

Слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что в самом начале российской спецоперации Вашингтон якобы пригрозил Москве ударить по российским позициям в случае применения ядерного оружия, являются информационным терроризмом.

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