Агенты Ильхама Алиева в России: Миллиардеры, криминальные авторитеты, дельцы?

Геннадий Хрипунов Есть такая тактика, с начало, не говоря генералам налоговой и другим структурам о проверки той или иной организации в прямом эфире, записать видео, что по закону, отделение налоговой службы имеет полное право чуть ли не каждый месяц у организаций проверить их финансовое дебет и кредит, а если ещё в неделю раз, то я думаю там столько махинаций откроется от ухода от выручки, которую они укрывают. Они же считают себя Царями своего бизнеса, которого они не производят, а только перепродают который товар они купили за копейки .

ЕА Евгений Алексеенко Да,СТАЛИНА нам не хватает,без него стране тяжело,можем не выжить!По сути, Москву и область отдали на растерзание этническим диаспорам. Ведь это не русские бизнесмены владеют крупнейшими в Закавказье рынками в столице Азербайджана и окрестностях. И не они собирают в Баку анклавы нелегальных мигрантов, устраивают драки и криминал. Всё совсем наоборот.Месть Алиева: Хамство мы уже слышали - теперь удар прицельный. По МосквеИз-за "нового Черкизона" столица получила такие удары по себе, что вряд ли когда-либо сможет оправиться. Помимо уничтожения нашего культурного наследия и архитектурных "икон" различных эпох, есть угрозы и иного порядка. Как отметил Андрей Пинчук, это каналы незаконной миграции, потенциальные каналы для оборота оружия, наркотиков и в том числе террористическая деятельность.