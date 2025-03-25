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Спички - не игрушка

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Агенты Ильхама Алиева в России: Миллиардеры, криминальные авторитеты, дельцы?

Агенты Ильхама Алиева в России: Миллиардеры, криминальные авторитеты, дельцы?

Царьград Коллаж Царьграда Агенты Ильхама Алиева в России: миллиардеры, криминальные авторитеты, дельцы? На сайте "Первого русского" вышло новое расследование об азербайджанских диаспорах.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Есть такая тактика, с начало, не говоря генералам налоговой и другим структурам  о проверки той или иной организации в прямом эфире, записать видео, что по закону, отделение налоговой службы имеет полное право чуть ли не каждый месяц у организаций проверить их финансовое дебет и кредит, а если ещё в неделю раз, то я думаю там столько махинаций откроется от ухода от выручки, которую они укрывают. Они же считают себя Царями своего бизнеса, которого они не производят, а только перепродают который товар они купили за копейки .
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Да,СТАЛИНА нам не хватает,без него стране тяжело,можем не выжить!По сути, Москву и область отдали на растерзание этническим диаспорам. Ведь это не русские бизнесмены владеют крупнейшими в Закавказье рынками в столице Азербайджана и окрестностях. И не они собирают в Баку анклавы нелегальных мигрантов, устраивают драки и криминал. Всё совсем наоборот.Месть Алиева: Хамство мы уже слышали - теперь удар прицельный. По МосквеИз-за &quot;нового Черкизона&quot; столица получила такие удары по себе, что вряд ли когда-либо сможет оправиться. Помимо уничтожения нашего культурного наследия и архитектурных &quot;икон&quot; различных эпох, есть угрозы и иного порядка. Как отметил Андрей Пинчук, это каналы незаконной миграции, потенциальные каналы для оборота оружия, наркотиков и в том числе террористическая деятельность.
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13 час.
Gennady Sokolovsky
Давно НЕ секрет, &quot;за долю малую&quot; алишка &quot;крышует&quot; их. Поток бабла в азерию они обеспечивают, ежемесячно, и НЕХИЛЫЙ.
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35 мин.
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