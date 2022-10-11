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Нерадостный сухой остаток после полугода боевых действий

Нерадостный сухой остаток после полугода боевых действий

Итак, что показывает частичная мобилизация? А показывает она полный крах насаждавшейся почти двадцать лет теории, что армия должна быть небольшой, компактной, контрактной, но очень хорошо оснащённой и обученной.

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