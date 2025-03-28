В США судья принял решение по скандалу вокруг слитой переписки чиновников

Politico: Судья приказал администрации Трампа сохранить беседы в Signal Окружной судья Джеймс Боасберг приказал администрации президента США Дональда Трампа сохранить беседы сотрудников Белого дома в мессенджере Signal.
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