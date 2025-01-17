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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев об Олимпиаде-2026: «Подвижки могут быть, но, судя по всему, у нас будет минимальный состав на Игры – без лыж, биатлона и хоккея»

Соревнования по зимним видам спорта пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года. «Думаю, в ближайшее время ситуация с нашими спортсменами не изменится, особенно это касается зимних видов спорта.

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