Цена нефти Brent превысила $92 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов 22 июля 2026 года выросла до максимального внутридневного уровня с 11 июня – около 4:30 мск сентябрьские фьючерсы на Brent поднимались до $92,09 за баррель, что на 1,2% выше уровня предыдущего закрытия.