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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Африки расширят до 28 команд с 2027 года. Призовые женских команд увеличат на 67%, победитель получит 2 млн долларов

Президент Конфедерации африканского футбола Патрик Мотсепе представил масштабные реформы Кубка Африки.

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