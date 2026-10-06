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Жога анонсировал фестиваль трудовых династий уральского АПК в Кургане: «Кто хранит традиции»

Жога анонсировал фестиваль трудовых династий уральского АПК в Кургане: «Кто хранит традиции»

КУРГАН, 6 октября, ФедералПресс. Второй Фестиваль трудовых династий УрФО пройдет 10 ноября в областной столице Зауралья.

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