Военнослужащие ВДВ группировки войск «Днепр» поделились боевым опытом, полученным в СВО, с курсантами и преподавателями РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова

В ходе видеоконференции военнослужащие ВДВ группировки войск "Днепр" поделились опытом, приобретенным в ходе выполнения боевых задач, рассказали про особенности и нюансы службы в зоне боевых действий, а также ответили на вопросы, интересующие курсантов.
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