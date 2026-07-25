Lockheed Martin поддержала ULA кредитом на $500 млн после остановки запусков Vulcan

Компании помогают справиться с финансовыми проблемами после аномалий твердотопливных ускорителей ракеты, которая не летала с февраляLockheed Martin гарантировала кредит для United Launch Alliance (ULA) на фоне финансовых проблем, возникших после остановки запусков ракеты Vulcan Centaur.