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Lockheed Martin поддержала ULA кредитом на $500 млн после остановки запусков Vulcan

Lockheed Martin поддержала ULA кредитом на $500 млн после остановки запусков Vulcan

Компании помогают справиться с финансовыми проблемами после аномалий твердотопливных ускорителей ракеты, которая не летала с февраляLockheed Martin гарантировала кредит для United Launch Alliance (ULA) на фоне финансовых проблем, возникших после остановки запусков ракеты Vulcan Centaur.

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