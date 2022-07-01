На Дальнем Востоке устранены нарушения при установлении тарифов на коммунальные услуги 

На Дальнем Востоке устранены нарушения при установлении тарифов на коммунальные услуги 

Во всех регионах дальневосточного округа прокурорами вскрыты нарушения в сфере государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх