Россиянка Железнякова в дебютном бою в UFC, одержала убедительную победу

Спортсменка Дарья Железнякова победила в дебютном поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), причем представительница Мексики Монтсеррат Рендон проиграла в первый раз за всю свою карьеру.
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