ЦЕРН отказался от сотрудничества с русскими и белорусскими учёными. Посол Белоруссии в Швейцарии, Александр Ганевич, считает это частью "культуры отмены" и оправдывает размещение российского ядерного оружия в Белоруссии на фоне милитаризации ЕС.