Компания Land Rover готовит мощный и быстрый Defender Octa с мотором BMW

О внедорожнике, названном в честь октаэдрической формы алмаза, пока известно немного. Например, он получит адаптивную пневмоподвеску 6D Dynamics от Range Rover Sport SV и двигатель V8 Twin Turbo с 48-вольтовой надстройкой.
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