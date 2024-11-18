Перепады температуры, наледь, снег и частые осадки создают серьезные проблемы для автомобилистов. Эксперты сервиса «Авито» составили список незаменимых аксессуаров для машины в зимний период, сообщило РИАМО.
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