Это делает технологию уже намного более привлекательной Ускоренную модель DLSS 5, которую Nvidia представила на днях, энтузиасты уже, конечно же, опробовали в официально неподдерживаемых играх.
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