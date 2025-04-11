На Алтае пассажирка получила множественные переломы ребер в ДТП с пьяным водителем

Автомобилист врезался в опору ЛЭП Пьяный водитель и девушка-пассажир из Алтайского края пострадали при наезде автомобиля на опору ЛЭП в Майминском районе Горного Алтая, сообщили в пресс-службе республиканского МВД региона.
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