На Алтае пассажирка получила множественные переломы ребер в ДТП с пьяным водителем

Автомобилист врезался в опору ЛЭП Пьяный водитель и девушка-пассажир из Алтайского края пострадали при наезде автомобиля на опору ЛЭП в Майминском районе Горного Алтая, сообщили в пресс-службе республиканского МВД региона.