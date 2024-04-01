Тренер «Анахайма» про 0/4 в большинстве в матче с «Кэнакс»: «Это позор. Пытались что-то разыгрывать и ничего не создали»

В матче с «Ванкувером» калифорнийцы не реализовали ни одной попытки численного преимущества из 4. В третьем периоде после удаления защитника «Кэнакс» Ноа Джулсена команде ни разу не удалось бросить в створ ворот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии