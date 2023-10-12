Почему журналистка Пономаренко попала в ШИЗО и что об этом говорят в алтайском УФСИН?

Активистка жалуется на жизнь в ИК № 6. Ее якобы плохо кормят и выдали одежду не по размеру Журналистку RusNews и активистку из Барнаула Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет колонии за фейки о проведении СВО на Украине, поместили в ШИЗО (штрафной изолятор, – прим.
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