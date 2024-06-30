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Калужские новости

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Калужской области дадут больше ста миллионов рублей на молодежные проекты

Калужской области дадут больше ста миллионов рублей на молодежные проекты

На конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых», который проходит в рамках нацпроекта «Образование», Калужская область со своими проектами оказалась в числе победителей и выиграла федеральный грант на 111,5 миллиона рублейНа конкурсе Росмолодежи "Регион для молодых", который проходит в рамках нацпроекта "Образование", Калужская область со своими проектами оказалась в числе победителей и выиграла федеральный грант на 111,5 миллиона рублей.

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