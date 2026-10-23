Телеканал "78" Известно, как он жил, находясь под следствием, стало, впрочем, только после того, как ситуация изменилась, а экс-полицейскому выдвинули новые обвинения.
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А вы чего хотели, когда выбирали между социализмом и феодализмом? Вы по равенству заскучали? Не сметь! Они ваши господа! А вы рылом не вышли!
800 000 т. р. Написал в полицию, пришел отказ, написал в прокуратуру - отказ. Деньги перечислил ф/л скан паспорта есть, узнавал через банк и человек есть. Действоволи от банка Хоум кредит. С печатями. Наши "кишки" не нашли повода на возбуждения их родового органа. Не видят поддержку документов и т.п. Нахер они нужны - полиция и прокуратура???
Вы ещё условия содержания Евгении Васильевой при домашнем аресте вспомните!!!!!!Это же "СВОИ"!!!!
Получилось так, что мене пришлось обратиться за помощью в полицию (первый раз в жизни). Вошёл в здание, всё культурно, опрятно, майоры ходят - важные. Заявление написал, вышла девушка, молодой лейтенант, выслушала меня, приняла заявление, сказала ждать результатов расследования. Через две недели пришёл ответ от этой девушки: "Ваше дело прекращено в связи с невозможностью найти преступника". Всё! Похоже у них деньги закончились на бензин.
Ещё одно дерьмо всплыло на поверхность.
Когда закон перекроет им все лазейки: как семья и болезни. они начнут беременеть, чтобы отсрочить наказание. Эта порода воров настолько беспринципна, что не придётся удивляться и этому.
хотели капитализма , получили его в извращенной форме . хотя ничего удивительного , это вся суть капитализма получить прибыль любым путем .кто-то релейные шкафы жжёт , а кто-то бензин ворует , который мог быть на фронте
Только расстрел с конфискацией всего имущества
Чё орать-то, он делает то, что ему позволяют. А вот к тому , кто позволяет есть вопросы.