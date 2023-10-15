Сеймур Херш: Израиль может полностью уничтожить Газу, применив авиабомбы JDAM

По информации журналиста-расследователя, израильтяне намерены стереть с лица земли Газу.Израильская оборонная армия намерена атаковать сектор Газу авиабомбами JDAM, дооборудованными аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, имеющие массу от 230 до 960 килограмм.
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