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Царьград

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За "Онкосубботу" в Новосибирске выявили подозрения на рак у 234 человек

За "Онкосубботу" в Новосибирске выявили подозрения на рак у 234 человек

Обследование прошли около 6 тысяч человек. Больше всего сомнительных новообразований оказалось связано с кожей.

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