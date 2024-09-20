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Златан о голе Англии ударом через себя: «Их пресса всегда нападала на меня: думаешь, ты хорош, но это не так, ты примадонна с конским хвостиком, бла-бла-бла. Я заставил их съесть свои слова»

– В мемуарах ты писал, что твою игру подпитывали эмоции, иногда – ярость. Какая месть была самой сладкой? – Месть бывает разной.

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