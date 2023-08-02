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«Эдмонтон» и Маклауд подписали 2-летний контракт с кэпхитом 2,1 млн долларов, избежав арбитража

Срок соглашения с нападающим рассчитан на 2 года. Общая сумма контракта составит 4,2 млн долларов (2,1 млн долларов в год в среднем).

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