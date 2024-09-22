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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Слишком Жирно: 6 Причин, Из-За Которых Волосы Быстро Жирнеют

Как часто вам приходится мыть голову? Дважды в неделю? Один раз в два дня? Через день? Если вы делаете это чаще, чем хотелось бы; если, несмотря на все усилия, волосы слишком быстро становятся жирными, возможно, самое время проверить, а все ли с ними в порядке? Вот несколько самых распространенных причин того, что волосы слишком быстро […].

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