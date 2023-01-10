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Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая на КПП Краскино впервые с 2020 года

Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая на КПП Краскино впервые с 2020 года

Впервые с 2020 года четыре автобуса пересекли российско-китайскую границу в пункте пропуска Краскино, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

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